Kherson, continua l'evacuazione dei civili ma la battaglia tra ucraini e russa è incerta

5 Novembre 2022 - 21.19

Guerra in Ucraina, non si fermano le armi. Continua a essere poco chiara la situazione sul campo a Kherson, la regione ucraina occupata dalla Russia nelle prime fasi dell’invasione e ora oggetto di una controffensiva delle forze di Kiev. Continuano a rincorrersi voci contraddittorie sull’andamento delle operazioni, tra chi parla di una ritirata russa e chi riferisce di un rafforzamento delle posizioni di Mosca.

Appare invece ragionevolmente certo che l’evacuazione dei civili dal capoluogo sia ancora in corso e che le autorità filorusse stiano incontrando qualche resistenza nella popolazione.

«Molte volte (l’evacuazione) è molto difficile per le persone, perché devono lasciare le loro case, le loro vite», ha ammesso oggi il vice governatore filorusso Kiril Stremousov.

La partenza dei residenti della città e di altre località dell’omonima provincia avviene in un quadro di forte incertezza sui futuri sviluppi bellici. Dai media russi per ora non filtra nulla sui piani del comando militare ma viene esclusa la possibilità che i territori annessi lo scorso settembre vengano restituiti a Kiev, dove i segnali di un possibile ritiro vengono presi con grande cautela.