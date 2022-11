Metà degli elettori repubblicani (trumpiani) pensano che gli Stati Uniti stiano facendo troppo per Kiev...

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 15.28

Per il 48% degli elettori repubblicani gli Stati Uniti stanno facendo troppo per aiutare, economicamente e militarmente, l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa. Alla vigilia delle elezioni di midterm in cui si prevede una vittoria repubblicana, un sondaggio realizzato dal Wall Street Journal registra un netto mutamento delle posizioni dell’elettorato repubblicano nei confronti della solidarietà a Kiev.

In un analogo rilevamento dello scorso marzo, infatti, solo il 6% degli elettori repubblicani pensava che si stesse facendo troppo per l’Ucraina, ed anzi il 61% credeva che non si facesse abbastanza. Ora questa percentuale è scesa drasticamente al 17%. Un netto contrasto con gli elettori democratici intervistati che all’81% si dicono favorevoli a nuovi aiuti finanziari a Kiev.

A prescindere dalle differenze di partito, il 57% del totale degli intervistati si è detto favorevole a nuovi aiuti all’Ucraina, con il 37% contrario. Ed un terzo di tutti gli intervistati pensa che si stia facendo troppo per Kiev.

Con 18 miliardi di dollari destinati all’Ucraina dall’inizio del conflitto, l’amministrazione Biden appare quindi destinata ad incontrare una sempre maggiore opposizione da parte dell’opposizione repubblicana all’invio di nuovi aiuti, soprattutto se verranno confermati martedì i pronostici di vittoria repubblicana alla elezioni di midterm.

Lo stesso leader repubblicano alla Camera, Kevin McCarthy, destinato in caso di vittoria a diventare Speaker, ha affermato che una maggioranza repubblicana non firmerà «assegni in bianco» all’Ucraina, soprattutto con gli Stati Uniti che hanno un debito pubblico di 31 trilioni di dollari.