Continuano gli attacchi russi alle strutture elettriche a est e sud dell'Ucraina

3 Novembre 2022 - 09.50

Strutture energetiche e dell’acqua sono state colpite dall’artiglieria russa nel Sud e nell’Est dell’Ucraina. A Mykolaiv è stata danneggiata una stazione elettrica e una condotta dell’acqua, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Vitaly Kim, citato da Unian. La notte scorsa le infrastrutture per l’energia e l’acqua sono state bombardate anche nella regione di Dnipropetrovsk, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Valentin Reznichenko: «È stata una notte tesa di attacchi massicci. I russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche e idriche a Krivoy Rog. C’è una grave distruzione».

Il capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk Nikolai Lukashuk ha aggiunto che i russi hanno usato un drone kamikaze per colpire la rete elettrica, come riporta l’Ukrainska Pravda.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si trova nel territorio sotto il controllo russo, è completamente scollegata dalla rete dell’energia elettrica dopo che i bombardamenti russi di ieri hanno interrotto le due linee elettriche ad alta tensione che collegano l’impianto alla rete elettrica ucraina. Lo ha fatto sapere tramite Telegram l’agenzia nucleare ucraina Energoatom. «Ieri, 2 novembre 2022, le due restanti linee elettriche ad alta tensione che collegano la centrale nucleare di Zaporizhzhia alla rete elettrica ucraina sono state danneggiate a causa dei bombardamenti russi. L’impianto ha perso energia alle 23:04 (ora locale)», ha spiegato la società. In seguito all’interruzione, per motivi di sicurezza sono stati accesi i 20 generatori diesel di riserva dell’impianto. La centrale ha ora energia sufficiente per soddisfare il fabbisogno interno dell’impianto con solo nove generatori diesel in funzione. Le unità di potenza numero 5 e 6, che erano attive, sono attualmente in fase di disattivazione. «C’è abbastanza gasolio per mantenere in funzione i generatori di riserva per 15 giorni se l’energia elettrica nello ZNPP (la sigla che identifica la centrale, ndr) rimane completamente interrotta. Ma inizia il conto alla rovescia per l’interruzione totale dell’alimentazione dell’impianto», si legge nella nota.