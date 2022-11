Mollicone (Fdi) smentisce Meloni e Piantedosi: "La norma sul rave si applica anche ai palazzi occupati"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 21.12

Governo Meloni già in contraddizione con se stesso. La norma sui rave può essere applicata anche “ai palazzi occupati”. Lo ha detto Federico Mollicone, Fdi, a ‘L’aria che tira’ su La7. “Questa norma, giustamente può essere applicata ai palazzi occupati pubblici o privati”.

“A Roma, la capitale d’Italia del sindaco Gualteri, all’Esquilino c’è lo Spin lab dove facevano le feste di capodanno a pagamento, per lucro. Senza misure di sicurezza, tre piani sottoterra, per fare lucro. In quelle occasioni può essere utilizzata ed è giusto che sia così”.