Propaganda russa: l'invasione dell'Ucraina nei libri di testo ma raccontata come vuole Putin

29 Ottobre 2022 - 11.36

Propaganda russa per insegnare agli studenti la verità ufficiale del Cremlino sull’invasione dell’Ucraina.

Così mentre giornali, tv e radio indipendenti sono costretti a chiudere anche nelle scuole si potrà parlare solo di quello che vuole Putin come vuole Putin.

La `comprensione delle cause e delle conseguenze dell’operazione militare speciale russa in Ucraina´ è stata inclusa nel corso di storia di base per studenti delle scuole superiori russe. Lo rende noto Ria Novosti. L’obiettivo, viene spiegato in un documento del progetto di programmi federali di istruzione generale di base, è quello di dare agli studenti russi «la capacità di interpretare correttamente i fatti storici, valutarli e difendere la verità storica resistendo ai tentativi di falsificazione».