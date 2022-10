Mosca sospende l'accordo sul grano, Biden: "Oltraggioso, è un pretesto"

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 23.02

Guerra in Ucraina, un nuovo fronte di tensione: la sospensione decisa da Mosca dell’accordo sul grano con l’Ucraina è «semplicemente oltraggiosa». Lo ha denunciato il presidente americano, Joe Biden.

Le accuse degli Stati Uniti

La sospensione da parte della Russia della sua partecipazione a un accordo storico che ha consentito l’esportazione di cereali dall’Ucraina equivale ad «usare il cibo come arma». Lo ha affermato la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa, Adrienne Watson, in una nota.

L’uso del cibo come arma ha «un impatto diretto sulle nazioni bisognose e sui prezzi alimentari globali, e aggrava le già drammatiche crisi umanitarie e l’insicurezza alimentare», ha dichiarato.