Bolsonaro manda 35 mila scatole di viagra alle forze armate per cercare il voto dei militari

29 Ottobre 2022 - 12.36

Un presidente reazionario, nostalgico della giunta golpista militare che tolse la libertà ai brasiliani a lungo e che ora cerca di ingraziarsi la potente lobby militare alla vigilia di un ballottaggio che lo vede indietro nei sondaggi.

All’ultimo dibattito tv prima del ballottaggio di domenica per le elezioni in Brasile, il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha criticato il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) per aver acquistato 35mila scatole di Viagra per le forze armate, accusandolo di non aver invece acquistato articoli come i pannolini geriatrici. «Spiega perché», ha insistito Lula

La promessa di Bolsonaro – termine dell’ultimo dibattito tv tra i due candidati al palazzo del Planalto, in vista del ballottaggio di domenica per le presidenziali in Brasile, il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) ha dichiarato ad una giornalista di Globo che accetterà il risultato elettorale anche se non sarà il più votato. «Chi ha più voti vince», ha detto. «Non ci sono dubbi. Chi ha più voti vince. Questa è la democrazia