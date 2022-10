Putin annuncia: "E' in atto un piano di sviluppo delle forze armate russe"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 16.50

Vladimir Putin ha dichiarato concluse le operazioni per la mobilitazione parziale delle forze armate russe. «Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questo grande lavoro». Putin ha ammesso che inizialmente ci sono stati «problemi e difficoltà, probabilmente inevitabili» poiché «era molto tempo che operazioni del genere non avvenivano» in Russia.

«Il piano per lo sviluppo delle Forze armate russe è in pieno svolgimento, molto è stato fatto per lo sviluppo delle forze missilistiche strategiche». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il ministro della Difesa, Serghei Shoigu.

«Abbiamo e stiamo lavorando a un piano per lo sviluppo delle Forze armate. È in fase di attuazione e procede al ritmo e nella misura prevista e concordato a tutti i livelli», ha sottolineato Putin, come riportano le agenzie russe. «Sulla base dell’esperienza dell’operazione militare speciale, dobbiamo riflettere e apportare modifiche alla costruzione di tutti i componenti delle Forze armate, comprese quelle di terra», ha poi aggiunto il presidente russ