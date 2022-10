Mosca: "Colpire i satelliti è legittimo se usati per l'Ucraina"

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 11.12

“I satelliti commerciali degli Stati Uniti e dei loro alleati potrebbero diventare obiettivi legittimi per Mosca se venissero coinvolti nella guerra in Ucraina”. Lo ha detto il vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, Konstantin Vorontsov.

Nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine sono denunciati dalla società Ukrenergo, citata da Unian. “L’attrezzatura della rete principale del sistema elettrico ucraino nelle regioni centrali è stata danneggiata. Al fine di prevenire il sovraccarico della rete, il Centro di spedizione di Ukrenergo ha imposto di limitare il consumo di elettricità nelle regioni di Kiev, Kyivska, Chernihiv, Cherkasy e Zhytomyr”, ha affermato la società. Il razionamento di energia consente “alle compagnie energetiche di ripristinare rapidamente le strutture danneggiate e mantenere il sistema in equilibrio”, ha sottolineato.