La Duma ha inasprito la legge omofoba contro la «propaganda» gay

27 Ottobre 2022 - 11.34

La Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, ha approvato in prima lettura un pacchetto di disegni di legge che inaspriscono le pene per quella che Mosca definisce «la propaganda Lgbt, la propaganda della pedofilia» e per «la promozione di informazioni che incoraggiano il cambio di genere tra gli adolescenti».

