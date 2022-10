Zelensky a Meloni: "All'Italia chiediamo difese antiaeree". Ecco cosa si sono detti

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 09.36

Mentre gli Stati Uniti ribadiscono che continueranno a sostenere Kiev, “ma non entreranno in guerra con la Russia”, Mosca denuncia un attentato alla ferrovia nell’oblast di Bryansk, non lontano dal confine ucraino. Telefonata tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken: i due hanno garantito continuo sostegno a Kiev, mantenendo un atteggiamento di massima fermezza nei confronti della Federazione Russa. La Nato definisce “assurda” l’accusa del Cremlino su una bomba sporca dell’Ucraina.

“Credo che abbiamo costruito un’ottima relazione in continuità con il periodo iniziato da Draghi. Con Draghi il livello delle nostre relazioni bilaterali aveva fatto un salto in avanti e ora continueremo a migliorarlo. L’ho invitata a Kiev e lei ha replicato che verrà”

All’Italia l’Ucraina chiede armi per la difesa antiaerea. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito della sua conversazione telefonica con Giorgia Meloni, la quale si è detta favorevole alla “comune alleanza” nell’Ue e “ha assicurato pieno sostegno contro l’aggressione russa”.

Le truppe ucraine stanno liberando il Paese passo dopo passo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Telegram. “Abbiamo difeso l’indipendenza del nostro Stato e la Russia non può cambiare questa cosa. Stiamo liberando l’Ucraina passo dopo passo. Verrà il tempo in cui tutto il Paese sarà libero”, ha detto.