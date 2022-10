Putin accusa Francia e Germania: "Non mostrano interesse a mediare"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 14.35

Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di tenere conversazioni telefoniche con i leader occidentali, tra cui il presidente americano Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz o il presidente francese Emmanuel Macron, simili a quelle che ha avuto il ministro della Difesa Serghei Shoigu con i suoi omologhi: lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come riporta RIA Novosti. Parigi e Berlino, ha aggiunto, non mostrano “alcun interesse” a partecipare alla mediazione per risolvere la questione ucraina.

Intanto il capitano delle forze speciali russe Kostyantyn Smirnov, Kostya, figlio di un generale della Federazione è stato ucciso in Ucraina. Lo ha riferito un ufficiale delle forze armate ucraine, Anatoly Shtefan, senza indicare esattamente circostanza e luogo. Lo riporta Unian che pubblica una foto del capo delle forze speciali russe morto. I media russi intanto riferiscono che l’esercito ucraino ha ‘eliminato’ l’ufficiale delle forze speciali russe Denys Vasylchenko nella regione di Kherson. Secomdo Unian, alla fine di luglio era stato pubblicato online un video in cui Vasylchenko prometteva di “sostenere Vladimir (Putin) fino alla fine” e di “uccidere tutti i fascisti”.