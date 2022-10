Macron in Vaticano ha incontrato Papa Francesco: quasi un'ora di colloquio sull'Ucraina

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 15.34

E’ durato quasi un’ora il colloquio tra Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel Macron.

Poi il Capo dell’Eliseo ha avuto un colloquio con il card.

Pietro Parolin e mons. Richard Gallagher in Segreteria di Stato. L’incontro tra Macron e il Papa si è svolto in un clima molto cordiale e al momento dei saluti la ‘premiere dame’ Brigitte ha detto al Pontefice: “Prego per lei tutti i giorni”. Macron ha donato al Papa una edizione del 1796 dell’opera “Per la pace perpetua” di Immanuel Kant.

“Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato ci si è soffermati su questioni di carattere internazionale, a cominciare dal conflitto in Ucraina, con speciale riguardo per la situazione umanitaria. Particolare considerazione è stata dedicata anche alla regione del Caucaso, al Medio Oriente e all’Africa”, riferisce una nota della Santa Sede.

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato al Quirinale per una visita privata.