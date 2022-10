Governo Meloni, reazionari, oscurantisti e omofobi si congratulano con l'ex missina

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 14.01

Rivolgo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vicepremier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa della Nazioni che stiamo auspicando”. Lo ha scritto in un tweet la leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen.

Orban l’autocrate omofobo

“Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E’ un grande giorno per la destra europea!”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale il primo ministro ungherese, Viktor Orban.

I franchisti di Vox

vicepresidente dell’Azione politica di Vox ed eurodeputato, Jorge Buxade’, si è congratulato con la sua «amica» Giorgia Meloni per la sua nomina a nuovo premier italiano, augurandole buona fortuna e sottolineando che la sua designazione coincide con il giorno di San Giovanni Paolo II, che la leader italiano ammira. «Congratulazioni a @GiorgiaMeloni per la nomina a presidente del Consiglio italiano, proprio nel giorno in cui tutto il mondo celebra San Giovanni Paolo II, uno degli uomini che ha segnato la sua vita e la sua vocazione politica fin da giovane, al servizio della sua Nazione. Buona fortuna, amica!», ha detto Buxade’