Delegazione della Finlandia in Turchia per rimuovere il veto di Erdogan all'adesione alla Nato

22 Ottobre 2022 - 16.44

I ricatti di Erdogan continuano. Una delegazione del ministero della Giustizia finlandese si recherà in visita ad Ankara il 25 ottobre per discutere le questioni che ostacolano la procedura di ratifica per ottenere l’adesione alla Nato da parte di Helsinki.

Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca Anadolu.

Il 18 maggio – tre mesi dopo che la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina – Finlandia e Svezia hanno presentato domanda di adesione alla Nato, abbandonando decenni di neutralità. I documenti di adesione sono stati ratificati da tutti i membri dell’alleanza atlantica, eccetto Turchia e Ungheria.

Turchia e Finlandia dovrebbero discutere l’estradizione di persone affiliate a organizzazioni che Ankara considera terroristiche, tra cui l’organizzazione del predicatore islamico Fethullah Gulen (Feto) e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk).