Ucraina, il governo iraniano ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare il Paese

21 Ottobre 2022 - 12.19

L’Iran ha sconsigliato ai suoi cittadini di recarsi in Ucraina e ha chiesto a coloro che vi sono di lasciare il Paese. «A causa dell’escalation militare in Ucraina, consigliamo fortemente a tutti gli iraniani di evitare di recarvisi. Consigliamo anche agli iraniani che vivono in Ucraina di lasciare il Paese per la loro sicurezza», si legge nella nota del ministero degli Esteri di Teheran. Washington e Kiev hanno accusato la Repubblica islamica di fornire droni kamimaze usati dalle truppe russe per bombardare le città ucraine. Affermazioni false, secondo Teheran

