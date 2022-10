L'Iran alla Ue: "Non abbiamo dato droni alla Russia, rispettiamo l'integrità territoriale dell'Ucraina"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 10.17

Loro negano e vediamo se saranno stati convincenti: in un colloquio telefonico con il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha negato “con forza” che Teheran stia inviando droni alla Russia da usare nel conflitto in Ucraina, affermando il rispetto da parte di Teheran dell’integrità territoriale ucraina e il sostegno iraniano alle iniziative volte a mettere fine alla guerra. E’ quanto si legge nella nota diffusa dal ministero iraniano e rilanciata dai media locali.

Riguardo ai droni, Amirabdollahian ha dichiarato: “Abbiamo una cooperazione di difesa con la Russia, ma la nostra politica nei confronti della guerra in Ucraina è rispettare l’integrità territoriale di questo Paese, non inviare armi alle parti in conflitto, fermare la guerra e porre fine alla fuga delle persone”

L’Iran, ha aggiunto il ministro, sta cercando di mettere fine alle ostilità in Ucraina “attraverso la diplomazia e raccomandiamo agli europei di guardare alla questione con un approccio realistico”. E “respingiamo con forza l’accusa che Teheran ha dato droni alla Russia da utilizzare nella guerra con l’Ucraina”, ha concluso.