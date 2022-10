Il solito alleato dei russi sarà l'inverno: ancora raid contro le infrastrutture energetiche ucraine

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 09.35

Proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipro Valentyn Reznichenko. “I russi – ha scritto su Telegram – hanno colpito un’impresa industriale e una centrale energetica”. Secondo i dati preliminari, l’attacco non avrebbe causato vittime.

Secondo l’intelligence britannica, che basa la sua valutazione sull’ammissione fatta nei giorni scorsi dal generale Sergei Surovikin sulla “situazione difficile emersa” a Kherson, le autorità russe starebbero “prendendo seriamente in considerazione un importante ritiro delle loro forze dall’area a ovest del fiume Dnipro”. “Una sfida fondamentale di qualsiasi operazione di ritiro russo sarebbe estrarre le truppe il loro equipaggiamento attraverso il fiume, largo un chilometro, in buon ordine – si legge nel consueto aggiornamento dei servizi britannici – Con tutti i ponti gravemente danneggiati, la Russia farebbe molto probabilmente affidamento su un ponte temporaneo su chiatte completato nei giorni scorsi vicino a Kherson e su unità militari su pontoni, che continuano a operare in diverse località”.