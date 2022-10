Nelle aree occupate i russi saccheggiano musei e bruciano i libri in lingua ucraina. Chi sarebbero i nazisti?

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 11.30

Nelle aree occupate i russi stanno saccheggiando i musei e bruciando i libri in lingua ucraina: lo afferma lo Stato maggiore dell’esercito ucraino nel suo report della mattina, come riporta Ukrinform. “Gli invasori distruggono il patrimonio culturale ucraino nei territori occupati, saccheggiando musei e bruciando i libri di letteratura ucraina”, si legge nel report. Il Ministero della Cultura e della Politica dell’Informazione ha documentato più di 500 casi di crimini di guerra russi contro il patrimonio culturale ucraino.

“Decine di migliaia di truppe e un gran numero di equipaggiamenti militari sono stati finora dispiegati vicino alla regione di Kherson”, ha affermato.

Ieri sera il comandante delle forze russe in Ucraina, generale Serghei Surovikin, ha ammesso che la situazione militare e tattica nella regione “è complicata” ed ha sottolineato che le truppe russe si preparano ad evacuare la popolazione civile da Kherson già annunciata a causa dell’offensiva Ucraina.

Le autorità filorusse della regione di Kherson hanno in programma di evacuare circa 50.000-60.000 persone sulla riva sinistra del fiume Dnepr entro una settimana. Lo ha dichiarato il governatore ad interim Volodymyr Saldo in onda su Solovyov Live, come riporta Ria Novosti. Il comandante del Gruppo Integrato di Forze Armate russe in Ucraina, il generale dell’esercito Sergey Surovikin, ha dichiarato ieri che le forze Armate russe erano in possesso di informazioni secondo cui Kiev stava preparando un massiccio attacco missilistico contro la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka.