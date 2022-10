Berlusconi e Putin, Majorino: "È un bislacco portavoce politico del Cremlino"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 18.37

Berlusconi ormai stampella di Putin e non perde occasione per dare ragione al dittatore del Cremlino e prendere le distanze da Zelensky. Così anche nell’audio davanti alla delegazione parlamentare di Forza Italia.

«Le parole di Berlusconi sono gravissime, con esse si candida ad essere un bislacco portavoce politico di Putin attraverso interventi che alimentano tensioni senza portare alcun contributo all’apertura di una fase negoziale».

Lo ha detto l’eurodeputato del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, commentando le frasi del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul conflitto ucraino. «Mi chiedo – conclude Majorino – come Meloni possa parlare in Europa, in modo credibile, con un simile alleato».

Leggi le dichiarazioni di Berlusconi.