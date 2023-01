Majorino: "In Lombardia la sfida è aperta ed è solo tra me e Fontana"

globalist Modifica articolo

24 Gennaio 2023 - 12.04

Lombardia a chi andrà il governo della regione? La sfida «è più aperta che mai. Ed è solo tra me e Attilio Fontana». Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra e M5S alla guida della Lombardia. Letizia Moratti «la rispetto, è un’autorevole esponente della destra lombarda. Ma ogni giorno che passa è sempre più chiaro che non ha alcuna possibilità di vincere – spiega -. Per questo mi appello agli elettori del Terzo polo: se volete cambiare, votate per me. Non esiste doppio turno a queste elezioni, si vince con un voto in più».

Votare per lui «risponde a molto di ciò che chi ha votato Terzo polo cerca: cambiamento, innovazione, cultura dello sviluppo sostenibile» aggiunge Majorino.

Nonostante «le evidenti difficoltà del Pd, sono convinto che vinciamo qui e gli diamo una scossa per ripartire a livello nazionale. In queste settimane ho sentito molto vicini i quattro candidati alle primarie di cui ho grande stima». Majorino appoggia Elly Schlein, «però sono contento di un dialogo continuo con Stefano Bonaccini, grande presidente di Regione». Dalla prossima segreteria si aspetta che «non si perdano in dibattiti inutili e parlino della vita delle persone».

In Lombardia a differenza del Lazio, il Pd è alleato con il M5S: «Lo chiamo laboratorio lombardo – sottolinea -. La nostra alleanza nasce dall’incontro tra forze diverse: i 5 Stelle, ovviamente, ma anche le aggregazioni civiche, c’è Sinistra italiana-Verdi e anche diversi candidati di +Europa. Siamo insieme per il futuro della Lombardia. C’è la necessità di un grande cambiamento e questo è stato un terreno di incontro».