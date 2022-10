Finlandia, l'ok del governo per la costruzione di una recinzione al confine con la Russia

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022

La FInlandia ha dato l’ok per costruire una recinzione al confine orientale del Paese, quello con la Russia, come richiesto dalla Guardia di frontiera finlandese. Secondo l’emittente YLE, il via libera è arrivato in un incontro martedì sera tra la premier, Sanna Marin, e i leader delle principali formazioni politiche.

La Guardia di frontiera ha chiesto una recinzione lungo parte del confine, il più lungo tra quelli degli altri membri dell’Unione europea. Secondo la stampa locale, la costruzione comincerà quanto prima, non appena trovate le risorse.