Come hanno reagito all'estero dopo aver saputo che tra Berlusconi e Putin c'è ancora del tenero?

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 14.45

Il gruppo dei Socialisti e Democratici attacca nuovamente su Twitter i Popolari Europei pubblicano l’audio di Silvio Berlusconi che ai suoi dice di aver accomodato i rapporti con Vladimir Putin, corredato di sottotitoli in inglese. “Berlusconi ha ammesso la sua storia d’amore con Putin, il criminale di guerra che sta distruggendo l’Ucraina. Questo è il vero volto di Forza Italia. È questo che intendeva Manfred Weber quando ha detto che Forza Italia era il garante di un’Italia europea e pro-Nato?”, si legge.

“Adesso chi è che danneggia l’Italia all’estero? L’opposizione oppure Berlusconi, Fontana e Gasparri?”

Una “domanda per Giorgia Meloni. Chi danneggia l’Italia all’estero? L’opposizione che fa l’opposizione? Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni europee alla Russia? Gasparri contro la 194? Berlusconi che riallaccia i rapporti con l’invasore dell’Ucraina?”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Il Financial Times ha commentato la notizia scrivendo che queste ultime dichiarazioni del Cavaliere “che suggeriscono il riaccendersi de suo ‘bromance’ con Putin, non faranno che riaccendere le ribollenti preoccupazioni sulla direzione della futura politica estera italiana e sull’approccio del Paese alla guerra in Ucraina dopo che il governo di Meloni prenderà il sopravvento”. “I due alleati da cui dipende la sua coalizione, Berlusconi e Matteo Salvini della Lega, sono entrambi ammiratori di lunga data di Putin, che hanno messo in chiaro il loro disagio verso la dura posizione dell’Ue nei confronti di Mosca”.

Reuters ha riportato la notizia, scrivendo che “Berlusconi spesso si è spesso vantato della sua amicizia con Putin fino all’invasione dell’Ucraina, e ha creato una tempesta il mese scorso quando ha detto che Putin è stato spinto alla guerra per mettere ‘gente decente’ al governo a Kiev”. E ancora: “Le relazioni tra la coalizione di destra in Italia e la Russia sono sotto osservazione. Matteo Salvini, leader del partito anti-migranti della Lega, ha spesso elogiato Putin e ha anche indossato una maglietta con stampata la faccia del leader russo”. Reuters ha anche citato altre affermazioni di Lorenzo Fontana, neo eletto presidente della Camera, che ha avvertito delle conseguenze che potrebbero avere le sanzioni contro la Russia.

El Pais ha cominciato l’articolo scrivendo che il ritorno di Silvio Berlusconi in Senato dopo nove anni di assenza ha sollevato le polemiche: “Nell’ultima delle sue controversie il protagonista è il presidente russo”, si legge. Non solo, il giornale sottolinea come Berlusconi abbia definito il presidente russo come “un uomo di pace”

