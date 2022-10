Slovacchia preoccupata: "Se Kiev perde sarebbe una catastrofe anche per noi"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 12.00

«Questo inverno determinerà non solo il futuro dell’Europa, ma anche il futuro della guerra in Ucraina. Dobbiamo continuare la politica di sostegno finanziario, umanitario, politico all’Ucraina. Dobbiamo focalizzarci nell’aiutare l’Ucraina a vincere la guerra altrimenti ci sarà una catastrofe per l’Ucraina e anche la Slovacchia».

Lo ha dichiarato il ministro degli Affari europei della Slovacchia, Andrej Stancik, al suo arrivo al Consiglio Affari generali dell’Ue a Lussemburgo. «Riteniamo che con sforzi europei comuni e uniti supereremo non solo la crisi energetica, ma aiuteremo anche l’Ucraina a vincere la giusta guerra che sta combattendo», ha evidenziato.