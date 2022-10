La Russia capovolge la realtà: è l'Ucraina e non aver rispettato il memorandum di Budapest

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 22.25

Mosca in cerca di alibi. La Russia ha accusato oggi l’Ucraina di non aver rispettato il cosiddetto Memorandum di Budapest, un documento firmato nel 1994 sulla consegna delle armi nucleari sovietiche presenti in Ucraina alla Russia, con l’impegno di Mosca alla distruzione entro due anni. L’accusa è venuta dal vice-rappresentante russo al Primo Comitato Onu sul disarmo Konstantin Vorotsov, secondo quanto riporta oggi l’agenzia di stampa Ria Novosti.

“Per molti anni, la stessa Kiev non ha rispettato gli obblighi assunti a Budapest”, ha detto Vorotsov, il quale ha aggiunto di non aver minacciato e di non star minacciando Kiev con armi nucleari.

Il Memorandum di Budapest fu firmato nella capitale ungherese tra Ucraina, Russia, Usa e Gran Bretagna. L’accordo prevedeva che Usa e Gran Bretagna, dopo la consegna delle armi nucleari, con l’adesione ucraina al Trattato di non proliferazione, fossero garanti della sicurezza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina stessa.

Kiev denunciò la violazione del memorandum da parte della Russia nel 2014, con l’annessione della Crimea. Tuttavia Usa e Regno unito non ritennero di dover intervenire, visto che l’accordo non prevedeva automatismi e impegni d’intervento diretto in caso di violazione.