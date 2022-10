Ecco perché il governo britannico ridimensiona i sussidi per il caro bollette

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 13.52

Il neocancelliere britannico dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha annunciato un pesante ridimensionamento non solo dei tagli fiscali in deficit, ma anche delle sovvenzioni pubbliche annunciate dal governo di Liz Truss il mese scorso per sterilizzare i rincari delle bollette energetiche a carico di famiglie e imprese causati dalla crisi internazionale e dalla guerra in Ucraina.

Nel suo statement d’emergenza odierna, diffuso per iscritto per rassicurare i mercati, la durata del sussidio è stata ridotta per ora a 6 mesi (fino ad aprile) contro i 2 anni promessi: con un risparmio sull’indebitamento pari a circa 100 miliardi di sterline.

“Quasi tutto il pacchetto fiscale” introdotto con la minimanovra lanciata dal governo britannico della premier Liz Truss il 23 settembre “sarà cancellato”, ha annunciato il nuovo cancelliere dello Scacchiere, sottolineando che non ci sarà nemmeno la promessa riduzione dall’aprile 2023 dell’aliquota fiscale base sui redditi minori dal 20 al 19%, che viene rinviata a tempo indeterminato.