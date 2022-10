Attacchi con droni kamikaze a Kiev: per ora si contano 3 vittime. Zelensky: "Mosca venga espulsa dal G20"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 13.41

È salito a tre il numero di persone morte a causa dell’attacco delle truppe russe che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere Shevchenkovsky di Kiev. Lo ha riferito il vice-capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrainska Pravda.

Una donna è morta a causa di un attacco con droni contro la capitale ucraina Kiev. Lo denuncia via Telegram il sindaco della città, Vitali Klitschko. “Il corpo di una donna deceduta è stato recuperato tra le macerie di una casa nel distretto di Shevchenkiv, dove c’è stata un’esplosione a causa di un attacco con un drone – ha scritto – Un’altra persona è sotto le macerie”. Ci sono anche, secondo Klitschko, tre persone ricoverate in ospedale, mentre proseguono “le operazioni di ricerca e soccorso”. Sempre su Telegram, Klitschko ha anche riferito di 18 persone tratte in salvo.

“Coloro che danno l’ordine di attaccare le infrastrutture critiche per terrorizzare i civili non possono di certo sedersi allo stesso tavolo con i leader del G20. È ora di porre fine alla ‘ru-ipocrisia’. La Federazione russa deve essere espulsa da tutte le piattaforme internazionali”. Lo ha scritto su Twitter Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 6.45 ora locale di oggi a causa di attacchi missilistici russi, secondo quanto riferito dalla Cnn. Una delle esplosioni è avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, secondo un post su Telegram del sindaco Vitali Klitschko. “Tutti i servizi di emergenza sono stati inviati sul posto”, ha detto Klitschko.

“A seguito di un attacco di droni si è verificato un incendio in un edificio non residenziale. I vigili del fuoco stanno lavorando. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. I medici sono sul posto. Stiamo chiarendo se ci sono vittime”, ha scritto il sindaco della città.

Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino, ha confermato che Mosca ha attaccato Kiev con droni kamikaze. “I russi pensano che questi attacchi li aiuteranno, ma queste azioni sanno di disperazione”, ha detto in una nota. “Abbiamo bisogno di più difesa aerea il prima possibile. Non abbiamo tempo per ritardare. Abbiamo bisogno di più armi per proteggere il cielo e distruggere il nemico”.

A essere colpita è stata anche la regione di Sumy dove “dopo le 5 di stamattina è stato attaccato con missili il villaggio di Romensky. Sono state colpite infrastrutture critiche. Ci sono vittime“, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Dmytro Zhivytskyi.

Local residents walk past police officers after a drone attack in Kyiv on October 17, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. – Ukraine officials said on October 17, 2022 that the capital Kyiv had been struck four times in an early morning Russian attack with Iranian drones that damaged a residential building and targeted the central train station. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

Zelensky: “Possono attaccarci ma non ci spezzeranno”

“Per l’intera notte e tutta la mattina, il nemico ha terrorizzato la popolazione civile. Droni e missili kamikaze stanno attaccando tutta l’Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a Kiev. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di spezzarci. Gli occupanti otterranno solo una giusta punizione e la condanna delle generazioni future. E noi conquistaremo la vittoria”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, reagendo all’ultima offensiva russa sul Paese.