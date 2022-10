Francia, Svezia, Italia: l'Europa si tinge di nero. E non è una contingenza

globalist Modifica articolo

16 Ottobre 2022 - 12.33

Un tempo, riferendosi alla forza politica ed elettorale del Pci, si scriveva dell’”anomalia del caso italiano”. Oggi, analizzando il contesto europeo e internazionale dentro cui si colloca il successo elettorale di Fratelli d’Italia, quella sottolineatura non vale più. Perché la vittoria di FdI è parte di un trend di destra che viene da lontano e che va oltre i nostri confini nazionali.

Lo spiega bene, su Harretz, David Stavrou.

Fenomeno globale

Scrive Stavrou: “Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, le parole “mai più” sono state una chiave di lettura degli eventi politici e sociali in Europa. Poco dopo la guerra, gli alti criminali di guerra nazisti furono processati a Norimberga e furono fondate le Nazioni Unite per salvaguardare la pace e la sicurezza del mondo. Nel 1948 gli Stati Uniti lanciarono il Piano Marshall, con l’obiettivo di risanare il continente e di avviarlo verso la crescita. Uno dei primi trattati adottati dall’Onu fu la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, termine coniato dall’avvocato ebreo Raphael Lemkin, che fu uno dei promotori della convenzione. Grazie a questi sviluppi, alla fine del decennio l’espressione “mai più” era diventata più di un imperativo morale: Era un piano di lavoro. Contemporaneamente, però, stava sorgendo un movimento storico parallelo, che attirava meno l’attenzione del pubblico. All’ombra della nuova Europa libera, cominciò a coagularsi un fronte unito che mirava a riportare i valori e le idee naziste e fasciste a ruoli dominanti. Pochi anni dopo la fine degli omicidi di massa, un numero crescente di movimenti e partiti che portavano con sé l’eredità razzista, nazionalista e antidemocratica che era stata sconfitta nel 1945, spuntò in tutto il continente.



Iniziarono in territori oscuri, lontani dagli occhi delle istituzioni internazionali e della stampa. La storica svedese Elisabeth Åsbrink descrive il processo nel suo libro del 2016 “1947: Where Now Begins”. L’autrice osserva che Per Engdahl, il leader del movimento fascista svedese che era stato attivo durante la guerra, iniziò a mettere in contatto i nazionalisti di tutto il continente – quelli della parte perdente della guerra. Portò i criminali di guerra nazisti in un rifugio sicuro in Svezia e da lì li fece circolare in tutto il mondo. Si tennero conferenze di dominio pubblico, si scrissero piani di lavoro e si fondarono partiti in molti Paesi europei. È così che il fascista inglese Oswald Mosley poté essere collegato ideologicamente e organizzativamente attraverso il Movimento Sociale Italiano (MSI), erede del percorso di Mussolini, ai neonazisti in Scandinavia e nei Paesi Bassi e agli ultimi fedelissimi di Hitler in Germania. L’unità non durò a lungo. Le differenze ideologiche – questioni di razza, cultura e nazionalismo – emersero rapidamente e furono aggravate da lotte di potere personali. Il movimento madre transeuropeo si dissolse gradualmente e le sue ramificazioni nei vari Paesi si divisero in movimenti e partiti di due tipi principali: Alcuni divennero frange violente e rivoluzionarie, mentre altri si sforzarono di avvicinarsi alla corrente principale. In Svezia, che era rimasta neutrale durante la guerra, evitando così le devastazioni causate dai combattimenti, nei decenni successivi sarebbero sorti numerosi movimenti neonazisti: dal Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori (NSAP) negli anni Quaranta durante la guerra a Mantenere la Svezia Svedese negli anni Ottanta. In Italia, l’MSI ha vissuto diverse incarnazioni prima di trasformarsi in Alleanza Nazionale, negli anni Novanta. In Francia, nel 1954, fu fondato il Rassemblement National Français da Maurice Bardèche, che era vicino a Engdahl, e da Jean Louis Tixier-Vignancour, che aveva servito nel regime di Vichy. Sono questi stessi tre Paesi che oggi incarnano il rinascimento dell’estrema destra in Europa.

Nel 1988, alcuni membri della scena neonazista svedese fondarono i Democratici di Svezia. Una delle sue figure chiave era Gustaf Ekström, all’epoca 81enne, un ex volontario svedese delle Waffen SS che era stato attivo anche nel NSAP. Ekstrom è morto nel 1995, ma il suo partito è ancora in vita e ha superato la soglia elettorale per la prima volta nel 2010. Alle elezioni parlamentari del mese scorso è diventato il secondo partito del Paese, raccogliendo più del 20% dei voti. Il prossimo governo svedese dipenderà interamente da lui.



Mentre i Democratici di Svezia consolidavano lentamente e con cautela la loro forza, nel 1992 una ragazza di 15 anni di nome Giorgia Meloni si unì al movimento giovanile del partito neofascista italiano, l’MSI. La Meloni ha scalato i ranghi del partito, che alla fine è diventato Fratelli d’Italia (FdI), che a settembre ha vinto le elezioni parlamentari italiane. La Meloni sarà il prossimo primo ministro d’Italia, sulle ali di un partito che ha come emblema la fiamma tricolore, vecchio simbolo fascista italiano. Nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Francia dello scorso aprile, Emmanuel Macron, il candidato in carica e centrista, ha vinto; ma la candidata perdente Marine Le Pen ha ottenuto il 41,45% dei voti, un record personale. Le radici di Le Pen affondano nello stesso terreno fascista che era stato arato originariamente da Per Engdahl. Il movimento di rinnovamento dell’estrema destra europea negli anni Cinquanta aveva una rivista mensile, Nation Europa, fondata da un ex ufficiale delle SS, Arthur Ehrhardt. Tra i suoi autori c’erano pensatori che divennero lo spirito vivente della nuova destra europea. Uno di loro era un giovane francese che faceva campagna per il Comité National Français: Jean-Marie Le Pen.

Il partito di sua figlia, recentemente ribattezzato Rally Nazionale, è simile ai Democratici di Svezia e al partito della Meloni. I tre, che rappresentano il successo dell’evoluzione dell’estrema destra nel dopoguerra, ribadiscono con forza di non essere fascisti. Sono orgogliosi del loro conservatorismo e dell’incoraggiamento dei “valori familiari tradizionali”; pensano che il femminismo, i diritti LGBTQ e l’accesso all’aborto – per non parlare dell’immigrazione – si siano spinti troppo oltre. Anche i tribunali indipendenti e attivisti, i media liberi e imparziali e il mondo accademico non sono di loro gradimento. Ma pubblicamente si scrollano di dosso le accuse di razzismo e tendenze autoritarie.



È possibile che il grande problema di questi partiti non sia l’estremismo, l’antisemitismo e la xenofobia, ma la mancanza di serietà di coloro che desiderano guidare il continente (e sono pronti a farlo in non pochi Paesi). Una delle principali accuse mosse alla sinistra è di essere ingenua e irrealistica, persino sognatrice. Ma nell’Europa di oggi è la destra populista ad essere affetta da questi disturbi infantili: scollegata dalla realtà, illusoria, poco pragmatica e volubile nelle sue opinioni. A volte i suoi leader si avvicinano alla Russia e al suo presidente, Vladimir Putin, poi improvvisamente sostengono la Nato. Vede l’Unione Europea come la radice di tutti i mali, ma quando è al potere accetta volentieri assegni astronomici da essa. Non si tratta necessariamente di estremismo, ma di populismo che evita soluzioni responsabili a lungo termine e alimenta crociate ben organizzate contro le cosiddette élite corrotte.

Questo comportamento infantile e distratto è più evidente nella negazione della crisi climatica da parte dell’estrema destra, a fronte di un consenso scientifico assoluto. Per questi partiti e per i leader che hanno generato, le conseguenze imminenti e la crisi esistenziale che l’umanità sta affrontando sono simili a favole, e si oppongono a quasi tutte le misure proposte per ridurre le emissioni di gas serra.

Cavalcare uno struzzo

Ma non si tratta solo del riscaldamento globale, della siccità o dell’innalzamento del livello del mare. La destra populista chiude gli occhi di fronte alla realtà delle ondate migratorie, della crisi dei rifugiati e delle guerre del futuro. Mentre la sinistra e la destra conservatrice suggeriscono soluzioni – alcune migliori, altre meno – la destra populista crede che se ignora il problema, questo semplicemente sparirà. Per quanto la riguarda, è possibile costruire un muro intorno al continente e spiegare il mondo utilizzando una varietà di fonti alternative, da Fox News a “I protocolli degli anziani di Sion”.

Da un lato sono contrari ad accogliere i rifugiati, dall’altro si oppongono ad offrire aiuti economici ai Paesi dell’Africa e del Medio Oriente da cui provengono i migranti. Allo stesso modo, è fuori questione investire nelle istituzioni internazionali e nella risoluzione dei conflitti. Il flusso di immigrati verso ovest e verso nord, che potrebbe ammontare a decine di milioni, finirà semplicemente da solo. A volte si dice che collaborare con questi partiti di estrema destra sia come cavalcare una tigre, ma in realtà è più come cavalcare uno struzzo.

La risposta alla domanda su dove tutto questo stia portando e se l’Europa del futuro sarà un continente conservatore e insulare che è regredito per quanto riguarda i diritti umani, l’assorbimento degli immigrati e la capacità di far fronte alle sfide che l’umanità deve affrontare, in realtà risiede nella sinistra.

Oggi, sia in Europa che negli Stati Uniti, la sinistra si sta adattando ai suoi rivali di destra. Il populismo non è un fenomeno esclusivamente di destra; entrambi gli schieramenti sono abili nel decostruire se stessi e nel proporre una ghirlanda di lotte specifiche divise per razza, sesso, genere ed età, invece di proporre soluzioni destinate alla società nel suo complesso. I partiti socialdemocratici sostengono ancora soluzioni tradizionali come la creazione di politiche per la piena occupazione, il rafforzamento dei sindacati, gli investimenti nel welfare e la fornitura di alloggi pubblici e di una forte rete di sicurezza sociale.

In alcuni Paesi, però, questi partiti hanno ceduto il passo alle politiche identitarie della cosiddetta sinistra radicale o alle politiche neoliberiste dei partiti socialdemocratici che hanno smarrito la strada. Per questo tipo di partiti, la realtà non è più l’arena politica, ma l’infinito chiacchiericcio in TV e sui social media. Nei Paesi che hanno perso la loro sinistra tradizionale, è difficile capire chi riuscirà a raddrizzare la nave che sta navigando verso l’iceberg populista. Prevedere il futuro non è facile, ma non dobbiamo tornare indietro di molti anni per ricordare cosa succede in Europa quando le frange estreme di destra e di sinistra lottano per il potere mentre i moderati sono preoccupati dalle lotte interne.

Mentre tutto questo accade, la guerra in Ucraina sta diventando un’eco della guerra civile spagnola degli anni Trenta, che fu l’anteprima della Seconda guerra mondiale. Come dice il luogo comune, la storia tende a ripetersi. L’anno appena trascorso sembra l’inizio di un processo che potrebbe concludersi con l’inaugurazione di un nuovo periodo, il cui principio guida potrebbe essere ancora una volta “mai più”.

(seconda parte, fine)