Anche la Svezia come l'Italia non sta benissimo: al via l'accordo per un nuovo governo con l'estrema destra

14 Ottobre 2022 - 11.15

Accordo tra i tre partiti di destra svedesi per formare un nuovo governo, con il sostegno dell’estrema destra dei Democratici di Svezia (Sd). Lo ha annunciato il primo ministro designato Ulf Kristersson. «I moderati, i cristiano-democratici e i liberali formeranno un governo e collaboreranno con i democratici svedesi in parlamento», ha dichiarato il leader del Partito dei moderati in una conferenza stampa, che sarà votato premier lunedì in Parlamento.

La Svezia costruirà nuovi reattori nucleari: lo ha annunciato il leader Ulf Kristersson, che diventerà il nuovo premier dopo aver trovato un accordo tra tre partiti di destra per formare un esecutivo con l’appoggio per la prima volta dell’estrema destra.