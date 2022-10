Putin ad Astana: "Il mondo sta diventando multipolare, l'Asia ha un ruolo centrale". Poi sull'Afghanistan...

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022

Vladimir Putin è ad Astana, in Kazakhstan, dove nella giornata di oggi incontrerà Erdogan per provare ad aprire spiragli sui negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, il presidente russo ha parlato della situazione internazionale.

“L’incontro di oggi si svolge sullo sfondo di seri cambiamenti nella politica e nell’economia globali. Il mondo sta diventando veramente multipolare. E l’Asia gioca un ruolo molto evidente, se non fondamentale, in questo, dove i nuovi centri di potere stanno guadagnando forza” ha detto. In occasione del sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia il 13 ottobre e della riunione del Consiglio dei capi di Stato della CSI Stato e il vertice Russia-Asia centrale il 14 ottobre, Putin ha toccato poi il tema dell’energia.

La volatilità dei prezzi dell’energia è aumentata nel mondo. «Intendo, tra le altre cose, l’aumento della volatilità dei prezzi mondiali di risorse energetiche, cibo, fertilizzanti, materie prime e altri beni importanti», ha dichiarato Putin, sottolineando quanto i rincari portino a un deterioramento della qualità della vita sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

«Il nostro vertice e le altre associazioni regionali hanno a che fare con molti problemi acuti. Intendo, tra l’altro, la maggiore volatilità dei prezzi mondiali delle risorse energetiche, alimentari, fertilizzanti, materie prime e altri beni importanti», ha affermato il presidente russo, «questo porta a un deterioramento del qualità della vita sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo». «Inoltre c’è una reale minaccia di carestia e sconvolgimenti sociali su larga scala, soprattutto nei paesi più poveri», ha proseguito il leader russo, invitando a «eliminare le barriere per l’approvvigionamento delle merci» e chiedendo «un uso più efficiente delle valute nazionali». «La Russia rappresenta lo sviluppo e la prosperità dell’Asia, creando spazio per la cooperazione economica e negli investimenti», ha aggiunto il capo del Cremlino.

Poi, il numero 1 del Cremlino ha parlato della situazione nel vicino Afghanistan, tornando ad attaccare l’Occidente.

“Per normalizzare la situazione sul territorio dell’Afghanistan, ovviamente, è necessario promuoverne congiuntamente la ripresa economica. Ma prima di tutto esortiamo a risarcire i danni causati agli afgani durante gli anni di occupazione e a sbloccare il blocco illegalmente Fondi afgani”, ha detto Putin al vertice di Astana oggi.

Ha aggiunto che per risolvere la situazione, sarebbe utile coinvolgere l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) e le sue strutture regionali antiterrorismo. Parlando di terrorismo, Putin ha ricordato l’esplosione all’ambasciata russa a Kabul e una serie di “continui sanguinosi attacchi terroristici”.