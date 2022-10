Lavrov sui negoziati: "Non rifiutiamo proposte serie ma nessuno offre iniziative sane"

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 11.16

Vogliono la capitolazione dell’Ucraina e per un po’ di tempo ci hanno pure creduto. Ora fanno gli incompresi, La Russia non rifiuta e non ha mai rifiutato alcuna seria proposta di contatti o negoziati sull’Ucraina: il problema è che «nessuno offre iniziative sane».

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista televisiva con Pavel Zarubin, ripresa da Ria Novosti.

L’assenza di un dialogo diretto tra Biden e Putin, ha sottolineato Lavrov, «non complica affatto nulla perché la situazione è stata già portata da altri, in particolare gli Usa stessi, a un punto tale che non può peggiorare».

«Parlando di chi vuole incontrarci e chi no, si sono più o meno convinti da soli», ha aggiunto il ministro russo, «non ci imponiamo su nessuno e lo abbiamo affermato molte volte. Non rifiutiamo mai alcuna proposta di contatto seria e ragionevole ma nessuno si è fatto avanti con iniziative ragionevoli».