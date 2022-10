La Russia sospende le azioni offensive nel Donetsk per le troppe diserzioni

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 11.30

Una situazione complicata, perché tanti russi non ci stanno a morire per una invasione dettata dal neo-imperialismo zarista di Putin.

Nella regione ucraina di Donetsk, i soldati russi avrebbero iniziato a ricevere ordini dalla massima dirigenza di interrompere temporaneamente le operazioni offensive. Lo scrive Ukrainska Pravda citando come fonte lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina.

Secondo Kiev le ragioni principali di tali decisioni sono il morale estremamente basso, numerosi fatti di diserzione tra i mobilitati e il mancato rispetto degli ordini di combattimento.

Nell’area di Tokmak, nella regione di Zaporozhzhia, le unità ucraine hanno colpito tre sistemi missilistici antiaerei S-300 insieme con il personale militare, scrivono da Kiev. I russi feriti sono stati trasportati in un ospedale locale. Nella regione di Kherson, a seguito di danni nell’area di Tokarevka, il nemico ha perso fino a 150 persone, uccise.

«I militari russi passano deliberatamente sopra le mine con i loro carrarmati, in particolare veicoli corazzati da combattimento, per danneggiarli e smettere di combattere»: lo afferma la Guardia nazionale ucraina spiegando così il video pubblicato dai media nazionali e internazionali in cui si vede un carrarmato russo che passa su una mina ed esplode nonostante gli ordigni fossero ben visibili. Lo riporta Espreso tv.

Gli auto-sabotaggi ai carri armati

«I russi guidano portando i loro tank sulle mine per farli esplodere e non combattere più. Nel video le immagini mostrano che c’erano tre file di mine. Anche a Irpin e Bucha i soldati russi hanno scaricato il carburante, lasciato l’equipaggiamento per non combattere», ha detto Yaroslav Lysenko, della Guardia nazionale ucraina.

«Penso che anche loro dovrebbe avere la possibilità di arrendersi. Il nostro programma sta funzionando, ho sentito che più di 150 uomini si sono già arresi a Donetsk. Con il passaparola, le informazioni si diffonderanno rapidamente e cominceranno ad arrendersi in massa», ha aggiunto.