Astana, terminato l'incontro tra Putin ed Erdogan: "Non hanno parlato di accordi con l'Ucraina"

13 Ottobre 2022 - 15.53

Nel loro colloquio ad Astana, Putin ed Erdogan «non hanno affrontato il tema di un accordo tra Russia e Ucraina». Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmtri Peskov.

Il colloquio, riferisce Ria Novosti, è durato un’ora e mezza. Il faccia a faccia è avvenuto nella capitale kazaka a margine del summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica).

“Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul”, ha detto Erdogan durante l’incontro con l’omologo russo. Lo rende noto Trt. Il presidente turco si è augurato che i prodotti russi possano così raggiungere i Paesi in via di sviluppo. “Siamo determinati a mantenere e rafforzare l’accordo di Istanbul” che ha sbloccato l’esportazione di grano dall’Ucraina “e a trasportare il grano e i fertilizzanti russi ai Paesi in via di sviluppo attraverso la Turchia”, ha detto Erdogan. “I passi che Turchia e Russia prenderanno in questa direzione disturberanno alcuni circoli ma nello stesso tempo renderanno felici i Paesi meno sviluppati”, ha aggiunto.

Insieme a Putin, sono arrivati ad Astana anche il numero uno di Gazprom Aleksey Miller e quello di Rosneft Igor Sechin, nonostante anche in Russia siano in corso importanti eventi legati al mondo dell’energia. In delegazione con Putin c’è anche Andrej Kostin, banchiere e politico russo, presidente della VTB Bank.