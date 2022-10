Strana perdita nell'oleodotto Druzhba che trasporta petrolio russo in Europa: i sospetti

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 11.49

Preroll

A pochi giorni dall’attentato che ha danneggiato il ponte sullo stretto di Kerch, i servizi segreti russi accusano i colleghi ucraini: “L’attacco terroristico al ponte di Crimea è stato pianificato dal capo dell’intelligence militare ucraina, Kirill Budanov”. Lo afferma l’intelligence russa (Fsb), secondo quanto riporta la Tass. Mosca, tra l’altro, conferma l’arresto di otto persone in relazione all’esplosione di sabato mattina: “Sono stati arrestati cinque cittadini russi e altre tre persone fra cittadini di Ucraina e Armenia che hanno partecipato alla preparazione di questo crimine”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Intanto, l’operatore polacco Pern ha dichiarato di aver rilevato una perdita in una linea dell’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio dalla Russia all’Europa: lo riferiscono i media internazionali. La Pern ha spiegato che al momento le cause della perdita sono sconosciute. La falla è stata rilevata in una sezione del tubo a circa 70 chilometri dalla città centrale polacca di Plock. La seconda linea dell’oleodotto e altri elementi dell’infrastruttura di Pern funzionano normalmente, ha dichiarato Pern.