L'India chiede lo stop all'escalation: preoccupati per i raid sui civili

11 Ottobre 2022 - 14.19

“L’india è profondamente preoccupata per l’escalation del conflitto, con raid su infrastrutture e uccisioni di civili”: lo ha riferito il ministero degli esteri di New Delhi, a pochi giorni da un voto all’Assemblea Generale dell’Onu sull’annessione russa di territori dell’Ucraina meridionale e orientale. Nella notte americana, al palazzo di vetro di New York, 107 paesi hanno chiesto che lo scrutinio sia palese e non segreto, come chiesto invece dai rappresentanti di Mosca, che denunciano pressioni indebite da parte degli stati uniti e dei paesi Nato.

In una bozza di risoluzione presentata dall’Albania i “cosiddetti referendum” organizzati da mosca per le annessioni delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson sono definiti “illegali”. Il testo all’esame dell’assemblea generale, dove il voto è previsto domani o giovedì, è lo stesso già respinto il mese scorso al consiglio di sicurezza dell’onu. A bloccarlo il veto della russia, mentre quattro paesi, tra i quali Cina e India, i più popolosi al mondo, si erano astenuti. La risoluzione dell’Assemblea Generale, anche se approvata, con la richiesta di un ritiro russo da tutti i territori dell’Ucraina “riconosciuti a livello internazionale”, non avrà valore vincolante.