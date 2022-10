La Francia avverte la Bielorussia: "Non entri in guerra"

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 10.53

La Bielorussia «farebbe bene» a non entrare nella guerra in Ucraina: è la messa in guardia pronunciata questa mattina dalla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che ha parlato di possibili sanzioni. «La questione sarà certamente in agenda nelle discussioni del G7», che si riunisce da remoto oggi, all’indomani dell’offensiva russa sull’Ucraina, ha aggiunto la Colonna ai microfoni di France Inter.

Il presidente bielorusso, Alexandre Lukashenko, ha accusato ieri la Polonia, la Lituania e l’Ucraina di preparare attacchi «terroristici» e un «sollevamento» in Bielorussia, ed ha annunciato il dispiegamento di un contingente militare «regionale» con Mosca.

Minsk «farebbe bene» a non entrare in guerra, ha detto la Colonna: «bisogna inviare un avvertimento a quel Paese – ha sottolineato – qualsiasi appoggio ulteriore alla guerra che conduce la Russia in Ucraina comporterebbe nuove sanzioni».