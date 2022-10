Taiwan, la presidente Tsai: "Lo scontro armato con la Cina non è un'opzione"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 11.38

Lo scontro armato tra Taiwan e la Cina “non è assolutamente un’opzione”, ma “non ci sono margini di compromesso su libertà e democrazia”: è il messaggio della presidente di Taipei, Tsai Ing-wen, per Pechino, contenuto nel discorso per i 111 anni della fondazione della Repubblica di Cina. Tsai si è impegnata a rafforzare le difese dell’isola, chiarendo però che “lo scontro armato non è assolutamente un’opzione per le nostre due parti.

“Solo rispettando l’impegno del popolo taiwanese nei confronti della nostra sovranità, democrazia e libertà può esserci una base per riprendere un’interazione costruttiva attraverso lo Stretto di Taiwan”.