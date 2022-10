Papa Francesco ai giovani: "Siate artefici della Pace in questi tempi difficili"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 12.29

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano i partecipanti al Pellegrinaggio di giovani dal Belgio e rivolgendosi a loro ha lanciato l’ennesimo appello di Pace.

«Come ben sapete, stiamo attraversando momenti difficili per l’umanità, che è in grande pericolo. Pertanto vi dico: siate artigiani di pace intorno a voi e dentro di voi; ambasciatori di pace, affinché il mondo riscopra la bellezza dell’amore, del vivere insieme, della fraternità, della solidarietà».

«Cari ragazzi e care ragazze, vi prego, non stancatevi mai di essere portatori del Vangelo dovunque andate. So che siete generosi, pieni di entusiasmo, pronti a conquistare il mondo. Non fatevi distrarre dalle cose banali della vita, e ce ne sono molte – continua – Concentratevi sull’essenziale, che scaturisce dall’amicizia con Gesù Cristo. Vi incoraggio e mi congratulo con voi per il lavoro che svolgete nelle vostre comunità. Vi affido alla cura materna della Vergine Maria, il suo Rosario è scuola di preghiera e di vita, e all’intercessione dei giovani santi. Vi accompagno tutti con la mia benedizione, insieme alle vostre famiglie e a tutta la gioventù belga. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!».