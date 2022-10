Conte sulla Russia: "Condanniamo Mosca, ora la Ue spinga per i negoziati di pace"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 11.49

Condanne all’azione russa contro le città ucraine si stanno sollevando da tutto l’arco costituzionale. Anche Giuseppe Conte ha voluto dire la sua.

“Condanniamo con forza l’azione della Russia, gli attacchi e i missili sulle città, la morte e la devastazione fra i civili”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Ora più che mai è urgente che l’Europa prenda in mano la situazione per fermare questa follia fatta di attacchi, vendette, azioni e reazioni che si chiama guerra”.

“L’unica strada che può portarci a una via d’uscita rispetto a un conflitto che sta sfuggendo di mano e sta assumendo ogni giorno proporzioni sempre più vaste e incontrollabili è imprimere una svolta, seria e stringente, in direzione di un negoziato di pace. Siamo già fuori tempo, non permettiamo che sia troppo tardi”, conclude il leader pentastellato.