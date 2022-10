Il ponte di Kerch: l'opera strategica voluta da Putin per 'blindare' la penisola dopo l'annessione

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022 - 16.57

Non un ponte qualsiasi ma un’opera strategica: il Ponte di Crimea è un doppio viadotto stradale e ferroviario costruito dalla Federazione russa sullo stretto di Kerch ed è l’unico collegamento fra le penisola e la Russia, nella fattispecie la regione di Krasnodar.

Con i suoi 18,1 chilometri di lunghezza è il ponte più lungo d’Europa. La struttura è rimasta gravemente danneggiata nella notte a causa dell’esplosione di alcuni serbatoi di carburante su un treno merci che, secondo Mosca, sarebbe dovuta a un camion-bomba.

La sua progettazione è cominciata nel 2014, subito dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia. Il ponte stradale è stato inaugurato il 16 maggio 2018 alla presenza del presidente Vladimir Putin, che ha guidato personalmente un camion alla testa di una colonna di automezzi utilizzati per la costruzione, mentre il primo treno passeggeri lo ha attraversato il 25 dicembre 2019 e l’apertura ai convogli merci è scattata il 30 giugno 2020.

Il primo a prendere in considerazione la costruzione del ponte fu nel 1903 lo zar Nicola II abbandonandola però poco dopo per lo scoppio della guerra russo-giapponese e poi della prima guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale il regime nazista pensò di realizzarlo all’inizio del 1943 al fine di agevolare l’invasione tedesca del Caucaso settentrionale. Adolf Hitler ne ordinò la costruzione in sei mesi. I lavori ebbero inizio ad aprile ma nel settembre successivo gli attacchi sovietici sulla testa del ponte costrinsero al ritiro i tedeschi, che fecero saltare in aria le parti già completate.

Il ponte è stato realizzato quasi interamente con campate da 54,2 metri fino a 64,2 tranne nella parte centrale del canale di Kerch dove, per consentire il passaggio delle navi, sono stati realizzati due archi di 227 metri di lunghezza e 45 metri di altezza tali da consentire il passaggio di imbarcazioni fino a 185 metri di lunghezza e 35 di altezza. L’opera è costata circa 3 miliardi di dollari e fino alla sua costruzione i collegamenti all’interno dello stretto di Kerch erano effettuati solamente via traghetto. Pertanto si tratta di un’infrastruttura altamente strategica per la Russia.