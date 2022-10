Blinken: "Gli Stati Uniti sono pronti a cercare una soluzione diplomatica ma..."

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 09.51

Gli Stati Uniti sono disposti a cercare una «soluzione diplomatica» per porre fine al conflitto in Ucraina. Ma solo a patto che ci sia una «volontà seria» da parte del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in occasione di una conferenza a Lima, come riportato in una nota ufficiale.

«Quando la Russia dimostrerà di voler seriamente intraprendere questo percorso, noi ci saremo. Ma, al momento, i segnali vanno in un’altra direzione», ha detto Blinken.