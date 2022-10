Pace in Palestina, in morte dei due Stati: una necessaria operazione-verità

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 15.14

In morte dei due Stati. Globalist ne ha scritto più e più volte. Un’operazione verità che intendiamo continuare a portare avanti. In questo caso, con tre importanti contributi.

Guardiamo in faccia la realtà

Scrive Roger Alpher su Haaretz: “Voi che avete applaudito il Primo Ministro Yair Lapid durante il suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine del mese scorso e vi siete detti “finalmente”. Voi che avete twittato: “Oggi sono orgoglioso di essere israeliano”, che avete postato sui social media la vostra commozione e la vostra importanza: “Visto? Si scopre che è possibile anche in un altro modo!”. In breve, voi elettori del Meretz e del Partito Laburista, la sinistra sionista, che siete entusiasticamente impegnati nel sostenere una soluzione a due Stati al conflitto con i palestinesi. Voi, che avete represso la realtà e vi siete convinti che ciò che è stato fatto può ancora essere annullato, che non abbiamo perso la speranza e che è possibile vincere sugli avversari. Voi ottimisti, voi che chiedete compiaciuti: “Se voi che vi opponete a due Stati, qual è esattamente la vostra soluzione?”. Quindi, con il vostro permesso, ecco alcune domande.

Vi siete mai chiesti, negli ultimi 10 anni, cosa comporterebbe esattamente l’applicazione della visione dei due Stati? Sapete che comporterebbe lo sgombero dei coloni, vero? Molti, molti più coloni di quelli che sono stati sfrattati nel 2005 con il disimpegno da Gaza. Almeno 150.000, tra cui donne, bambini e anziani. Capite quale livello di unità sarebbe necessario tra la solida maggioranza degli ebrei in Israele perché un’impresa del genere abbia anche una minima possibilità di essere portata a termine? Capite che sarebbe necessario convincere la maggioranza a non avere paura del terrorismo, dei missili o di uno Stato gestito da Hamas e ad essere sufficientemente persuasivi da far sì che tale maggioranza sia disposta a sfrattare 150.000 coloni? Certo, una parte di loro potrebbe essere corrotta con un bel compenso, ma molti sono lì per motivi ideologici. A Hebron, Eli, Shiloh e Ofra, Psagot e Tapuah, non accetterebbero i soldi. Combatterebbero.



Riuscite a immaginare l’entità dello scisma che si creerebbe tra la gente per gli sfratti in Cisgiordania? Sfrattare gli ebrei dalle sinagoghe di Hebron, dalle case di Silwan e quelli che si incatenano alla Tomba di Giuseppe. Sarebbe la prova civica più difficile e impegnativa che Israele abbia mai affrontato.

È anche molto probabile che uno scenario del genere degeneri in una lotta tra persone contro i propri fratelli, in una violenza inter-ebraica, in una guerra civile. È difficile ipotizzare il contrario e questa deve essere l’ipotesi di lavoro. Lo zoccolo duro dei coloni non verrebbe sfrattato tranquillamente, e cosa farebbero i bibi-isti che si oppongono a tale sfratto e alla creazione di uno Stato palestinese? Starebbero seduti in silenzio? Organizzare dimostrazioni? Non credo.



Si sostiene che, da un punto di vista politico, la maggior parte del pubblico ebraico si trovi da qualche parte al centro e che i discorsi estremisti e accesi sui social media forniscano un quadro fuorviante della presunta radicalizzazione a ogni livello della società. Forse è così. Ma bisogna comunque riconoscere che tra coloro che votano per il sionismo religioso, il Likud e i partiti ultraortodossi, molti considererebbero lo sgombero dei coloni dalla Cisgiordania come un tradimento e risponderebbero con la violenza.

Voi che avete due Stati, vivete tra la vostra gente? Quanto profonda e maligna può essere la vostra repressione psicologica? Persino Shaul Arieli, che continua a sostenere il modello dei due Stati e ad affermare che è fattibile, stima che attualmente in Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) vivono 670.000 ebrei, l’80% dei quali adiacenti al confine della Linea Verde del 1967, per cui sarebbe possibile annetterli scambiando il 4% del territorio.

Supponiamo che abbia ragione e che i palestinesi accettino di scambiare il territorio. Rimane un altro 20%. In una società divisa e spaccata come quella israeliana, il 20% è una cifra enorme. In questo caso, si tratta di 134.000 coloni che vivono lontano dalla Linea Verde proprio perché la maggior parte di loro si trova lì più per ideologia e meno perché le abitazioni sono più economiche. Sono 10 volte il numero di quelli evacuati da GushKatif a Gaza e 10 volte più estremi dal punto di vista ideologico.Milioni di israeliani si opporrebbero con forza agli sgomberi e verrebbero eccitati dalle scene difficili di un simile scenario. Coloro che lo eseguono sarebbero visti come nazisti.



Il continuo sostegno di Arieli alla soluzione dei due Stati deriva dal fatto che si basa su un’analisi puramente tecnica, numerica e geometrica. Il problema è che esiste nel vuoto, al di fuori di qualsiasi contesto, in una sorta di utopia. Quando un’analisi di questo tipo viene ancorata alla realtà attuale di Israele, diventa immediatamente chiaro che è irrealizzabile per ragioni sociali, politiche e ideologiche. Si tratta di ragioni difficili da quantificare con precisione, ma si può affermare che i sostenitori della visione dei due Stati sono impegnati in capricci errati e non vedono l’amara verità.Anche se la maggioranza dell’opinione pubblica si colloca al centro politico, la massa dei coloni che dovrebbero essere sfrattati sarebbe troppo grande da gestire per la società israeliana.



Prendere atto della realtà

Riflette Nehemia Shtrasler: “Da quando ho acquisito consapevolezza politica, ho sostenuto la soluzione dei due Stati. Mi è sempre stato chiaro che si trattava della soluzione corretta e morale per entrambe le parti. Dopo tutto, non c’è alcuna possibilità che 2,8 milioni di palestinesi in Cisgiordania rinuncino al loro sogno di uno Stato indipendente e, se non vogliamo condannarci a una guerra infinita, i cui risultati potrebbero essere catastrofici, è nostro dovere dividere il territorio tra il Giordano e il mare tra Israele e Palestina.



Questo è ciò che pensavo quando ero uno studente delle superiori, ascoltavo le parole del profeta Yeshayahu Leibowitz, che subito dopo la Guerra dei Sei Giorni disse che tenersi stretti i territori avrebbe portato la distruzione su di noi. Ricordo persino le discussioni nel quartiere, con la maggioranza che non voleva rinunciare alla Tomba di Rachele a Betlemme o alla Tomba dei Patriarchi a Hebron. Ma per me era chiaro che la soluzione dei due Stati è la realizzazione della visione sionista di uno Stato ebraico e democratico, che vive in pace con i suoi vicini e raggiunge così una vera sicurezza.



Da allora, gli anni sono passati (55, per l’esattezza), la realtà è cambiata e non c’è momento migliore di questi giorni, tra RoshHashanah e la vigilia dello Yom Kippur, per un esame di coscienza e per una verifica delle convinzioni passate. Mi sono posto una semplice domanda: Supponiamo che mi facciano decidere e che io debba firmare un accordo che dia ai palestinesi uno Stato. Lo firmerei? Ci sono stati anni in cui non avrei esitato un attimo. Dopo tutto, subito dopo la Guerra dei Sei Giorni, il Primo Ministro Levi Eshkol dichiarò che stavamo tenendo i territori solo come deposito, fino a quando non ci sarebbe stata la pace, e l’opinione pubblica credeva che Israele avrebbe ceduto i territori e sarebbe sorto uno Stato palestinese.

Ma molto rapidamente l’umore nazionale è cambiato e ci siamo innamorati dei territori. Abbiamo iniziato a fare escursioni giornaliere tra Gerusalemme e Nablus e il deposito temporaneo è diventato un “patrimonio”, che è nostro fin dai tempi biblici. Il grande cambiamento avvenne subito dopo la guerra dello Yom Kippur, quando il movimento Gush Emunim si rese conto che se fosse riuscito a riempire i territori con decine di insediamenti e centinaia di migliaia di coloni, nessun governo sarebbe stato in grado di rimuoverli. E infatti, nell’inverno del 1975, il ministro della Difesa Shimon Peres si arrese al fervore messianico di Hanan Porat e Moshe Levinger e approvò la creazione di un insediamento temporaneo a Kadum, da cui spuntarono 150 (!) insediamenti su ogni collina, e oggi è chiaro che se un primo ministro dovesse mai firmare un accordo per l’evacuazione della Cisgiordania, finirebbe in una guerra civile dei coloni e dell’estrema destra contro l’esercito e il governo.



Anche dall’altra parte si sono verificati cambiamenti di vasta portata. Con il passare del tempo, il giogo dell’occupazione ha pesato di più; ci sono più furti di terra, più vessazioni, più uccisioni, povertà e disoccupazione. Tutto questo non fa che aumentare il desiderio dei palestinesi di avere uno Stato indipendente.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, Abu Mazen, che sostiene una lotta politica senza l’uso della violenza, ora non è più in grado di fermare la rabbia popolare e gli atti di terrore. I palestinesi hanno perso la speranza di porre fine all’occupazione in modo non violento e i giovani si stanno schierando apertamente contro l’esercito. Non si nascondono, ma si documentano sui social network con le armi, diventando così eroi locali. Di conseguenza, l’Autorità Palestinese ha perso il controllo nel nord della Samaria, a Jenin e a Nablus, e al suo posto hanno preso il controllo Hamas e la Jihad islamica.

Oggi Abu Mazen controlla solo parzialmente i suoi servizi di sicurezza e alcuni dei suoi uomini partecipano ad attività terroristiche contro Israele. Oggi nessuno è in grado di garantire che se viene firmato un accordo per la creazione di uno Stato con l’Autorità Palestinese, questo venga effettivamente attuato. La preoccupazione è che Hamas prenda il controllo del territorio (come ha fatto nella Striscia di Gaza) e che arrivi l’Iran. E allora, invece di uno Stato smilitarizzato che punta alla pace, avremo minacce, razzi e guerra. Questo significa che non c’è soluzione al conflitto e che siamo condannati a morire di spada? Non è certo. Non ci siamo ancora arresi. Ricordo ancora le parole di Leibowitz. Ma è chiaro – conclude Shtrasler – che il tempo gioca a nostro sfavore. Gli estremisti di entrambe le parti si stanno rafforzando e anche persone come noi cominciano a dubitare della soluzione che finora era stata così logica e chiara”. Hagai El-Ad, è il direttore esecutivo di B’Tselem, l’ongisraeliana che monitorizza la situazione nei Territori palestinesi occupati in materia di diritti umani”.

Questo è il suo j’accuse:” Restringere il conflitto è la calda merce politica israelo-palestinese mainstream di questi tempi. Già nella sua primissima intervista come primo ministro designato, nel giugno di quest’anno, il futuro premier israeliano Naftali Bennett ha proclamato che ‘ridurre il conflitto’ era la sua ‘filosofia’ per gestire il futuro dei palestinesi. Alla fine di agosto, il nuovo premier ha portato questa stessa merce alla Casa Bianca nel suo primo incontro con il presidente americano JoeBiden: crescita continua degli insediamenti per gli israeliani, senza libertà, diritti o indipendenza per i palestinesi e certamente senza negoziati; il tutto senza annessioni formali e una migliore “qualità della vita” per i palestinesi obbedienti.

E questa settimana, nel suo discorso inaugurale davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Bennett ha ulteriormente ridimensionato la questione – al punto di non menzionarla nemmeno. In un’intervista al New York Times pochi giorni prima del suo primissimo incontro come primo ministro con il presidente Biden, Bennett ha descritto il suo governo come impegnato a ‘trovare il terreno di mezzo in modo tale che noi [israeliani] possiamo concentrarci su ciò su cui siamo d’accordo”. In quell’intervista, Bennett ha spazzato via le documentate da parte di gruppi di diritti umani palestinesi, israeliani e internazionali, che la politica israeliana, dalle quali emerge con nettezza che la sua ‘terra di mezzo’- è apartheid.

La visita di Bennett a Washington è stata considerata un successo. Solo pochi giorni fa, nel suo primo discorso come presidente davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, Biden ha detto, a proposito di una soluzione a due Stati: ‘Siamo molto lontani da quell’obiettivo’. Questa è la soluzione dei due Stati in cui lui continua a credere e che Bennett rifiuta apertamente. Verso la fine del suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Biden ha parlato in modo commovente del coraggio delle persone in Bielorussia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela, Sudan, Moldavia e Zambia, nella lotta per la democrazia e la dignità umana. In qualche modo, in questa parte del suo discorso, i palestinesi sono stati cancellati. Infatti, sembrano essere ‘molto lontani’ da un presidente americano che osa identificarsi con la loro causa, la loro libertà e la loro lotta per la dignità umana.

Il modello di lunga data di Israele per riuscire a farla franca con l’apartheid senza subire conseguenze internazionali si basava di solito sul fatto di pagare il necessario servizio verbale ai ‘negoziati’ e all’interminabile ‘processo di pace’, mentre si caratterizzava attentamente per un personaggio digeribile a livello internazionale – pensate a Shimon Peres sotto Ariel Sharon – per gestire il marketing all’estero. Anche Netanyahu ha seguito attentamente questo copione: si pensi al suo discorso di Bar Ilan, fino all’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma ora, con Trump fuori dalla Casa Bianca (almeno fino al 2024), è diventato essenziale per Israele ricalibrare la sua immagine.

Dopo quattro anni di aperto allineamento con Trump – e con il trumpismo – Israele aveva bisogno di un non-Netanyahu per prendere le distanze da quei residui tossici. In questo senso chiave, le élite politiche di Israele hanno abilmente soppesato i chiari benefici di avere un non-Netanyahu come primo ministro – persino un ex leader dei coloni a capo di un governo di coalizione molto insolito – per gestire meglio un presidente democratico alla Casa Bianca. Ciò che è notevole in questo stato di cose è che semplicemente non essendo guidato da Netanyahu, Israele riesce a riavviare la sua immagine internazionale senza alcun cambiamento sostanziale nella politica. Il suo attuale premier non-Netanyahu non ha nemmeno bisogno di spruzzare in giro il buon vecchio lip service – infatti egli, molto sinceramente, dichiara apertamente che non ci saranno negoziati e nessuna indipendenza palestinese.

Come può essere digeribile a livello internazionale? Semplicemente perché Bennett non è Netanyahu.Proprio come con la ‘crisi’ del 2020 riguardante la potenziale annessione formale, la preoccupazione qui non riguarda una politica significativa, la libertà o la dignità umana. Si tratta solo di apparenze e negabilità. L’annessione formale era una falsa pista – Israele fa quello che vuole ovunque in Cisgiordania a prescindere – ma se fosse passata attraverso la formalizzazione, sarebbe stato un enorme imbarazzo per l’UE (e per un presidente americano non-Trump) in quanto avrebbe esposto la riluttanza internazionale a ritenere Israele responsabile. Inoltre, avrebbe pubblicamente sgonfiato l’aria del palloncino della soluzione dei due Stati che la comunità internazionale ha gonfiato con vuota retorica per decenni.

Lo stesso vale per quanto riguarda un Netanyahu contro un non-Netanyahu che continua a guidare il governo di apartheid di Israele sui palestinesi: si consideri quanto sarebbe stato politicamente più complicato per il presidente Bidenaccettare il no-negoziati-più-insediamenti da un primo ministro Netanyahu. Ma da un non-Netanyahu? Facile. E nella realtà, sul terreno? I palestinesi sono stati per decenni testimoni – e hanno lottato contro – l’effettiva riduzione delle loro terre, libertà e diritti. Sanno fin troppo bene che ‘restringere il conflitto’ – cioè permettere a Israele di continuare con le sue implacabili politiche contro di loro finché il furto delle loro terre non viene formalizzato attraverso l’annessione ufficiale – significa un ulteriore restringimento del loro mondo. Ridotto fino a che punto? Da qualche parte tra le dimensioni di un Bantustan e una cella di prigione: i palestinesi obbedienti potrebbero vedere il loro Bantustan permesso di migliorare economicamente; quelli disobbedienti – Israele rifiuta qualsiasi forma di opposizione o protesta palestinese – dovrebbero aspettarsi di affrontare misure che vanno dal rifiuto dei permessi, al carcere, alla fucilazione.

Mentre gli insediamenti continuano a espandersi e le case palestinesi continuano a essere demolite, mentre si costruiscono infrastrutture permanenti che aprono la strada a un milione di coloni israeliani in Cisgiordania, mentre Gaza rimane sotto blocco e i palestinesi continuano a essere uccisi impunemente dalle forze di sicurezza israeliane – ‘restringere il conflitto’ sono le parole magiche che un primo ministro di Israele non-Netanyahu deve articolare affinché la comunità internazionale accetti una Palestina sempre più piccola.

La ‘terra di mezzo’ israeliana di milioni di palestinesi – metà della popolazione che vive sotto il controllo di Israele – che sopportano una forma o l’altra di sottomissione, con solo la metà ebrea della popolazione che ha pieni diritti (cioè l’apartheid) ha così ottenuto un prolungamento della vita. È bastato che un non-Netanyahu lo ribattezzasse come una filosofia di ‘contrazione del conflitto’ . Questa ridenominazione di idee stantie ora rigurgitate – pensate alla ‘pace economica’ o alle ‘misure di rafforzamento della fiducia’ – fornisce ai politici delle capitali occidentali una rinnovata negabilità per ciò che stanno effettivamente facendo: continuare a sostenere l’apartheid israeliana. Ma le persone di coscienza non riusciranno mai a non vedere i blocchi di cemento, le sbarre e i muri che Israele impone a metà della popolazione tra il fiume e il mare. conclude il direttore di B’Tselem.

In morte dei due Stati. Una dura ma necessaria presa d’atto. Da cui ripartire.