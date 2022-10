Elon Musk sull'Ucraina fa arrabbiare Kiev e sorridere Mosca

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 15.40

Elon Musk a gamba testa sull’Ucraina e le sue parole dividono. La maggior parte degli ucraini vogliono inequivocabilmente fare parte dell’Ucraina ma in alcune regioni orientali a maggioranza russa preferiscono la Russia». Lo ha scritto su twitter Elon Musk fondatore di Tesla.

Il plauso di Mosca

Le parole di Elon Musk secondo cui nell’Ucraina orientale i cittadini preferiscono aderire alla Russia. «sono dichiarazioni realistiche perché nell’est dell’Ucraina, da tempo immemorabile, vive una popolazione di lingua russa».

L’ira di Kiev: «Il problema dei `pacificatori´ è che cercano di decidere il destino dell’Ucraina, non invitandoci a una discussione. Questo rende le loro fantasie impossibili e le discussioni non valgono la pena. Gli ucraini non permetteranno mai che si realizzino. Niente sarà deciso sull’Ucraina senza l’Ucraina stessa». Lo ha scritto su twitter Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.