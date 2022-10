Putin premia Kadyrov il guerrafondaio omofobo: "Putin mi ha nominato generale colonnello"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 16.27

Un mezzo dittatore, guerrafondaio, omofono e nemico dei diritti civili. Questo è il leader ceceno Kadyrov che durante la guerra in Ucraina non ha fatto altro che accrescere la sua sinistra fama.

Il capo della Repubblica cecena, Ramzan Kadyrov, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin gli ha conferito il grado di colonnello generale, come riporta Tass. «Voglio condividere con voi un’altra buona notizia. Il presidente della Russia mi ha assegnato il grado di colonnello generale. Il decreto è stato emesso con il numero 709. Vladimir Putin mi ha informato personalmente di questo e si è congratulato con me», ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram .

L’altro giorno Kadyrov si era vantato di voler mandare i suoi tre figli piccoli a combattere in Ucraina a sostegno dell’invasione di Putin. Mentre in precedenza aveva invocato la legge marziale in Russia, l’uso delle bombe nucleari tattiche e aveva criticato alcuni generali per le sconfitte nel Donbass. Un falco che Putin vuole tenersi buono.