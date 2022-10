Le attrici e cantanti francesi si tagliano i capelli in solidarietà con le donne iraniane

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 15.02

Preroll

Le Attrici e cantanti francesi in campo le donne dell’Iran. In un video diverse celebrità d’Oltralpe si tagliano i capelli sulle note della versione in persiano di “Bella Ciao” per rendere omaggio alla lotta delle donne iraniane.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tra queste ci sono Juliette Binoche, Marion Cotillard e Isabelle Huppert. “For freedom” dice nel video la Binoche tagliandosi una ciocca di capelli di fronte all’obiettivo. Seguono decine di altre attrici che vogliono unirsi alla lotta delle donne iraniane mobilitandosi per la morte di Mahsa Amini e la repressione. Ci sono fra le altre Muriel Robin, Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg, Berenice Bejo e Julie Gayet.

Middle placement Mobile

Il video segue l’appello lanciato martedì -da circa un migliaio di personalità del cinema francese “in sostegno alla rivolta delle donne in Iran”. Intitolato ‘Femme, Vie Liberte” – dallo slogan scandito in questi ultimi giorni durante le manifestazioni in Iran e nelle piazze di molte città del mondo – l’appello è stato firmato da centinaia di addetti ai lavori del grande schermo, come il regista Jacques Audiard, le attrici Isabelle Hupppert, Lea Seydoux, Marion Cotillard o l’attore e regista, Louis Garrel.

Dynamic 1

Nel documento trasmesso all’agenzia France Presse, centinaia di firmatari rivolgono il loro “sostegno alle donne iraniane oggi in lotta per la loro libertà a rischio della loro vita e al popolo iraniano che sostiene coraggiosamente la rivolta”. E ancora: “Chiediamo a tutti coloro che si oppongono all’assassinio di Mahsa Amini e alla repressione massiccia, brutale e assassina ordinata dalle autorità iraniane a esprimere la loro solidarietà al popolo iraniano in modo forte e chiaro”.

“La lotta universale per le donne, per la vita e per la libertà è anche la nostra lotta”, sottolineano le star francesi. Oggi, anche il Parlamento d’Oltralpe ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime della repressione in Iran mentre migliaia di persone hanno manifestato domenica scorsa in Place de la Rèpublique, nel cuore di Parigi, al grido di ‘Donna, Vita, Libertà’.