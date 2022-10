Russia, il rapper Walkie suicida per non andare in guerra in Ucraina: "Non sono pronto a uccidere"

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 23.02

Un’altra morte che Putin ha sulla coscienza. Alle centinaia di migliaia di persone che in questi giorni cercano di uscire dalla Russia per evitare di essere spedite in Ucraina con un fucile in mano si è aggiunto anche un giovane e popolare rapper russo, che ha però scelto il sacrificio estremo, la morte, pur di non essere costretto a combattere.

La notizia, che ha fatto il giro del mondo su social e sui media provocando un’onda di shock, arriva da Krasnodar, nel Caucaso russo, un centinaio di chilometri a est della Crimea. Ivan Petunin, in arte `Walkie´, si è suicidato a 27 anni dopo aver preannunciato il suo gesto in un video su Telegram, poco prima che il suo corpo fosse ritrovato ai piedi di un grattacielo della città.

«Non sono pronto a uccidere. Non posso prendere sulla mia anima il peccato di omicidio e non voglio. Non sono disposto a uccidere per alcun ideale», ha spiegato il musicista fissando l’obiettivo da vicino, da dietro un paio di grossi occhiali e con indosso una maglietta che riproduce il disegno di scariche elettriche. «Ho scelto di rimanere per sempre nella storia come un uomo che non ha sostenuto quello che è successo», continua il videomessaggio. «Non sono pronto a prendere le armi e uccidere membri della mia stessa specie», aggiunge.

Petunin spiega che il suicidio è «un modo per esprimere la mia estrema protesta», aggiungendo che quando il video fosse apparso in rete, lui non ci sarebbe stato più, sfuggendo alla macchina della mobilitazione voluta da Putin per cercare di cambiare il corso della guerra in Ucraina.

«Tutto è successo inaspettatamente… sarà per me sempre una persona intelligente e gentile che ama scherzare», ha commentato su Telegram una ragazza mentre un altro fan del rapper si augura che «abbia trovato la pace».

