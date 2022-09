Von der Leyen promuove l'Italia: "Continuate con questo slancio riformatore, siamo con voi"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 14.29

Ursula von der Leyen, ha parlato della valutazione preliminare positiva sulla richiesta dell’Italia di erogazione di 21 miliardi di euro nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. «Ancora una volta buone notizie per l’Italia. La Commissione ritiene che l’Italia abbia compiuto adeguati progressi nell’attuazione del suo piano nazionale per la ripresa per ricevere un secondo pagamento da Next Generation Eu. Una volta che gli Stati membri avranno dato il via libera, l’Italia riceverà 21 miliardi di euro».

«L’Italia continua a dar prova di un considerevole slancio riformatore in settori strategici fondamentali, quali il pubblico impiego e gli appalti pubblici. Congratulazioni, Italia, e continua a lavorare bene! La Commissione è al tuo fianco in questo percorso di ripresa», ha aggiunto.