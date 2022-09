Orban insiste: "Le sanzioni alla Russia sono la causa alla crisi economica dell'Europa"

globalist

26 Settembre 2022 - 16.29

Le sanzioni «imposte da Bruxelles» alla Russia sono «la vera causa dei problemi economici dell’Europa». Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, come riporta Ria Novosti. «Il motivo dei guai economici è la risposta di Bruxelles alla crisi in Ucraina, a causa delle sanzioni i prezzi dell’energia sono aumentati più volte. L’aumento dei prezzi dell’energia ha causato un aumento dell’inflazione in tutti i paesi. Questi terribili `prezzi dell’energia´ non sono il risultato di processi economici.

Le sanzioni hanno causato inequivocabilmente un enorme aumento dei prezzi dell’energia. Pertanto, non è l’economia, ma la politica, ovvero le decisioni di Bruxelles, ad essere responsabile del aumento dei prezzi dell’energia». Secondo Orban, da febbraio la Russia ha «beneficiato degli alti prezzi dell’energia» e le sanzioni, a suo avviso, hanno avuto l’effetto opposto: «gli europei sono diventati più poveri e la Russia è più ricca», ha detto ancora Orban, come riporta Tass. Il premier ungherese si è poi detto convinto che «se le sanzioni imposte alla Russia verranno revocate, l’economia europea sarà in grado di ritrovare la sua forza».