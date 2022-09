Erdogan rivela: "Putin potrebbe tornare a trattare con l'Ucraina"

globalist

26 Settembre 2022 - 11.36

“La Russia potrebbe tornare a negoziare con l’Ucraina”, lo avrebbe ammesso il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con l’omologo turco Recep Erdogan a Samarcanda. Lo ha riferito il ministro degli Esteri di Ankara Mevlüt Cavusoglu, citato dall’agenzia di stampa statale russa Tass.

Putin solleva dall’incarico l’ambasciatore presso la Ue

Vladimir Putin ha sollevato dal suo incarico l’ambasciatore russo di lungo corso Vladimir Chizhov, che ricopriva la carica di rappresentante permanente della Russia presso l’Unione europea. Nessuno è stato ancora nominato per questa posizione e anche eventuali candidati non sono in discussione. Le dimissioni compaiono in un documento del Cremlino a firma di Putin.