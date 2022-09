Bolsonaro jr usa la vittoria di Meloni per propaganda reazionaria: "Dio, patria e famiglia come noi"

globalist Modifica articolo

26 Settembre 2022 - 23.37

Preroll

Lui Bolsonaro, lei la Bolsonara: in assenza di dichiarazioni del padre, Jair Bolsonaro (Pl), presidente brasiliano in carica, e candidato di destra alle elezioni di domenica, è il figlio Eduardo ad insistere con i commenti sulla vittoria di Giorgia Meloni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dichiarazioni in cui il terzogenito di Bolsonaro, regista della campagna elettorale del padre sui social, attacca a ripetizione i media, trasformando il tema della vittoria della leader di FdI in Italia, in una sorta di cavallo di battaglia, in vista del voto del 2 ottobre.

Middle placement Mobile

Eduardo Bolsonaro ieri sera è stato tra i primi a commentare su Twitter il risultato elettorale italiano, («l’Italia ora è come il Brasile: dio famiglia e patria») e da allora ha dedicato almeno quattro post al tema, attaccando soprattutto i media, che nelle loro analisi hanno caratterizzato Meloni come leader di «estrema destra», trascurando – secondo lui – altri aspetti.

Dynamic 1

«Il dominio della comunicazione è una delle priorità della sinistra», ha insistito in uno dei suoi tweet Bolsonaro junior, evocando uno dei cavalli di battaglia del padre, che alle elezioni di domenica si confronterà con il grande favorito nei sondaggi, l’ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva